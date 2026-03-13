Священный Синод РПЦ отправил балаковского епископа на служение в Сибирь

В РПЦ произошли кадровые перестановки: балаковский епископ назначен главой Новосибирской митрополии.

Первое в 2026 году заседание Священного Синода Русской православной церкви состоялось 12 марта в Москве. На нем принят ряд кадровых решений, касающихся священнослужителей. Протокол заседания опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

Епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей (Александр Денисов) назначен преосвященным Новосибирским и Бердским и возглавит Новосибирскую митрополию. От управления Балаковской епархией он освобожден — синод выразил ему благодарность за понесенные труды.

Варфоломей родился в 1975 году во Владимирской области. С 2002 года занимался преподавательской деятельностью в Саратовской духовной семинарии. Руководить Балаковской епархией он был назначен в 2022 году.

Новым главой Балаковской епархии стал епископ Уссурийский Иннокентий (Виталий Ерохин). Он родился в 1967 году в Амурской области. До настоящего назначения его деятельность не была связана с Саратовским регионом.

Ольга Сергеева