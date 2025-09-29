Саратовская область заняла 48-е место в рейтинге доступности ипотеки

Согласно исследованию РИА Новости, Саратовская область опустилась в федеральном рейтинге доступности ипотечного жилья. Регион занял 48-ю позицию из 85 возможных, при этом средний ежемесячный платеж по ипотеке составляет 62 900 рублей.

Статистика показывает, что лишь 14,8% семей в области имеют финансовую возможность приобрести жилье с помощью ипотечного кредита. Такой показатель доступности ипотеки свидетельствует о необходимости разработки дополнительных мер поддержки для улучшения жилищных условий населения региона.