Пляжный футбол: «Саратов» взял серебро Кубка России в драматичном финале

Клуб «Саратов» стал серебряным призером Кубка России по пляжному футболу, уступив в финале питерскому «Кристаллу» в серии пенальти со счетом 4:5. Основное время матча завершилось с результатом 3:3 — два мяча забил Алехандро, один Николай Крышанов.

Этот результат стал третьим подряд попаданием саратовской команды в тройку призеров национального кубка. В серии послематчевых пенальти точными ударами отличились Никита Сафронов, Артём Лукьянов, Владислав Белозеров и Фелипиньо, однако один из одиннадцатиметровых не достиг цели.

Команда продолжает демонстрировать стабильно высокие результаты на всероссийской арене, подтверждая статус одного из лидеров отечественного пляжного футбола.