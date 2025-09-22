Саратовская область заняла 60-е место в рейтинге по уровню зарплат

Саратовская область заняла лишь 60-е место в общероссийском рейтинге регионов по уровню зарплат, оказавшись в числе аутсайдеров.

Рейтинг, основанный на данных за второй квартал 2025 года, составили эксперты РИА Новости.

В основу расчета легло соотношение медианной зарплаты (после вычета НДФЛ) к стоимости потребительской корзины в регионе. Показатель Саратовской области составил 2,2. Это означает, что медианная зарплата в 48 184 рубля лишь в 2,2 раза превышает прожиточный минимум и составляет 80% от среднероссийского значения.