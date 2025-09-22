Володин обозначил сроки сдачи саратовского моста через Волгу

В ходе визита в Саратов председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о ключевых сроках реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе. Как процитировали политика в его соцсетях, мостовой переход через Волгу планируется сдать в 2027 году.

Строительство 14-километрового вантового моста, который войдет в состав Южного обхода Саратова и Энгельса, было начато весной этого года. Володин также отметил возвращение пассажирского скоростного флота и планы по его дальнейшему развитию: к следующему году количество судов типа «Валдай» увеличится до пяти.