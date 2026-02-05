Саратовская облдума усилит контроль за расходованием бюджетных средств

В Саратовскую областную Думу внесен проект поправок в региональный закон об административных правонарушениях.

Должностных лиц органов местного самоуправления Саратовской области хотят наделить правом составления протоколов еще по двум «бюджетным» статьям КоАП РФ при осуществлении муниципального финансового контроля и казначейского сопровождения.

«Должностные лица в муниципалитетах получают дополнительный инструмент влияния. Мера поможет повысить прозрачность расходования бюджетных средств и дисциплинирует исполнителей на местах», — объяснил заместитель председателя Думы Сергей Овсянников.

Об этом сообщает пресс-служба заксобрания.

Подготовила Ольга Сергеева