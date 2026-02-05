Юные артисты из Саратова и Балакова представят область на «Театральном Приволжье»

Саратовскую область на окружном этапе «Театрального Приволжья» представят спектакли по классическим произведениям.

В Саратовской области завершился региональный отбор седьмого сезона Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

В категории «Детские театральные коллективы и студии» победу одержала студия «Театралика» (Детско-юношеский центр Фрунзенского района Саратова) со спектаклем «Белый пароход». Среди молодёжных коллективов лучшей была признана театральная студия «Анфас» (Дворец культуры г. Балаково) с постановкой «Горе от ума».

«Эти спектакли демонстрируют высочайший уровень подготовки юных артистов. Их участие в фестивале способствует творческому развитию и укреплению культурного диалога в Приволжье», — отметил председатель жюри, директор Саратовского Театрального института Роман Сопко.

Министр культуры области Наталия Щелканова подчеркнула воспитательную роль события: «Фестиваль является важным инструментом патриотического воспитания. Выбор произведений Грибоедова и Айтматова позволяет молодым исполнителям глубоко осмыслить темы чести, долга и национальных ценностей».

Конкурс проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Видеозаписи выступлений финалистов из всех 14 регионов округа доступны на официальном сайте фестиваля.

Об этом сообщает министерство культуры Саратовской области.

Подготовила Ольга Сергеева