Саратовская пенсионерка отправила телефонным мошенникам 510 тысяч рублей

В Саратове 64-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, потеряв 510 тысяч рублей.

Как сообщает региональное МВД, 9 октября с женщиной связались через мессенджер лица, представившиеся сотрудниками федерального казначейства. Они убедили ее перевести деньги на «безопасный счет» под предлогом защиты сбережений от злоумышленников.

10 октября потерпевшая перевела указанную сумму через банкомат в торговом центре. Осознав обман спустя неделю, она обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Несмотря на предыдущие предупреждения правоохранителей о подобных схемах, гражданка поддалась на уловки преступников.

Ольга Сергеева