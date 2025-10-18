Названы победители петровского турнира по фиджитал-футболу

Подведены итоги соревнований, которые шли сегодня весь день в ФОК «Газовик» в Петровске.

Как сообщил глава района Максим Калядин, борьба в обеих возрастных группах получилась очень упорной. Дело дошло даже до пенальти.

В конечном итоге результаты следующие:

В возрастной группе 12-15 лет: 1 место – СОШ № 8, 2-е место – Санаторная школа-интернат, 3 место – СОШ № 1.

В возрастной группе 16-18 лет: 1 место – СОШ № 3, 2-е место – СОШ № 8, 3-е место – СОШ № 1.

Лучший игроком соревнований признан Роман Николаев из 3-й школы. А шахматный турнир выиграл Егор Овчинников.

— С большим удовольствием вручил всем награды. Хотел бы поблагодарить коллег из команды VERESKING, кто организовал турнир и подарил праздник Петровску. Эмоции зашкаливали, всем очень понравилось! И отдельное спасибо – спонсору сегодняшних соревнований, петровскому предпринимателю Алексею Гудкову. Такие спортивные праздники будем регулярно проводить в Петровске! — написал Калядин в своем ТГ-канале.

Наталья Мерайеф