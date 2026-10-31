Саратовская певица в образе Жар-птицы исполнила арию на официальном приеме в Кремле

Уроженка Энгельса Александра Воробьёва выступила на приёме в честь саммита «Россия — Африка».

Победительница шоу «Голос», уроженка Саратовской области Александра Воробьёва выступила на торжественном приёме от имени Президента РФ Владимира Путина в честь глав делегаций третьего саммита «Россия — Африка» в Москве. Мероприятие прошло вечером 28 октября в Грановитой палате Кремля: певица предстала в образе Жар-птицы и исполнила арию из оперы «Садко» Римского-Корсакова.

«Для меня это было невероятно ответственно и волнительно — показать красоту русского искусства на таком высоком уровне», — написала она в личном канале.

В саммите участвуют представители порядка 50 африканских стран. Планируется принять итоговую Декларацию, план действий форума партнёрства на 2027–2029 годы и Декларацию о сотрудничестве в области гражданского применения ИИ, а также подписать пакет соглашений.

Александра Воробьёва родилась 24 декабря 1989 года в Энгельсе, окончила детскую музыкальную школу, Саратовский областной колледж искусств по классу фортепиано и академию имени Гнесиных. В 2014 году победила в третьем сезоне «Голоса».