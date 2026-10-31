В Саратове с января поймали 930 бездомных собак

В Саратовской области обсудили отлов безнадзорных животных.

Комитет Саратовской областной думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию 30 октября провёл рабочее совещание по вопросам обращения с животными без владельцев.

Председатель комитета Галина Ткачёва отметила, что предстоит большой объём работы с учётом запроса общества. «Анализируя справочный материал, мы видим, что далеко не все районы области эффективно используют предоставленные субсидии из областного бюджета», — сказала депутат.

Начальник управления ветеринарии правительства области Алексей Балалаев сообщил, что стоимость мероприятий по схеме «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» для одной собаки с учётом трёхдневного содержания составляет 12 810 рублей. Изначально на 2026 год планировалось отловить 4565 животных за 55,9 млн рублей; после досрочного выполнения плана десятью районами контрольный показатель увеличили до 4829. С начала года в регионе отловили 2700 бездомных собак, из них в Саратове — 930, в Энгельсском районе — 404.

Депутаты отдельно обсудили ситуацию в дачных и лесных массивах, куда стягиваются брошенные после летнего сезона животные. Ольга Лубкова призвала проводить рейды не только в городской черте, но и за её пределами. Галина Ткачёва напомнила районам о результативном расходовании субвенций: «Каждый неосвоенный рубль создаёт предпосылки для роста численности животных без владельцев и повышает риск нападений на жителей».