Саратовская певица Валерия восхитилась российскими дорогами и заправками

Популярная певица Валерия, уроженка Саратовской области, высоко оценила состояние российских дорог и уровень сервиса на автозаправочных станциях.

Артистка вместе с мужем и продюсером Иосифом Пригожиным совершила автомобильную поездку из Москвы в Ульяновск на гастроли и обратно, проведя в пути две ночи.

В социальной сети Валерия поделилась впечатлениями: «Восхищаюсь тем, какие у нас стали дороги. А какие заправки! Как всё удобно и невероятно чисто. Даже для перекуса можно найти что-то полезное». На одной из АЗС певица перекусила яблочными чипсами и выпила чай.

Исполнительница также отметила особенности жизни артиста: «В макияже после концерта, в руке бумажный стакан с чайным пакетиком — это, конечно, сильно, но правда жизни артиста».

Ольга Сергеева