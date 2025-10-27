В Усть-Курдюме пожарные потушили нежилое здание

В Саратовской области пожарные ликвидировали 24 октября сразу 10 возгораний.

В селе Усть-Курдюм произошел пожар в неэксплуатируемом здании площадью 120 квадратных метров, с которым справились два расчета. Пострадавших при этом не было.

Среди других происшествий — загорание сарая в селе Чёрный Затон Хвалынского района, для тушения которого потребовались две единицы техники. В том же Усть-Курдюме горел экскаватор на площади один квадратный метр, с чем справился один пожарный расчет.

В Саратове на улице Тульской произошло загорание в квартире девятиэтажного дома, на место выезжали два расчета. На Ново-Астраханском шоссе в городе горел гараж на площади восемь квадратных метров, для ликвидации пожара также потребовались два расчета. В селе Генеральское Энгельсского района в складском помещении горел жмых, на тушение которого прибыли три единицы техники.

Ольга Сергеева