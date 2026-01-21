Саратовская прокуратура выявила незаконные начисления за вывоз мусора на 5 млн рублей

Природоохранная прокуратура региона выявила массовое нарушение при расчётах за вывоз мусора.

Надзорное ведомство сообщило, что региональный оператор незаконно начислил дополнительные платежи 44 тысячам владельцев частных домов на общую сумму около 5 миллионов рублей.

Нарушение заключалось в автоматическом начислении платы за одного несуществующего проживающего на каждый лицевой счёт без предоставления потребителями данных.

По представлению прокурора оператор провёл перерасчёт в пользу граждан, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ольга Сергеева