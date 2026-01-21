Власти Саратовской области хотят упростить получение удостоверения многодетной семьи

Получить удостоверение многодетной семьи саратовцам станет проще.

Поправки к закону получили одобрение профильного комитета облдумы. Ключевое изменение: документ смогут получить семьи, у которых регистрация на территории области есть хотя бы у одного члена. Сейчас такая прописка требовалась у родителя и всех троих детей.

Также расширена категория детей до 23 лет, которые учитываются в составе семьи независимо от факта учёбы. К ней добавят лиц, участвовавших в выполнении задач по отражению вооружённого вторжения на территорию России и в приграничных районах.

Законопроекты будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании регионального парламента.

Ольга Сергеева