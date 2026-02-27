Саратовская семья получила спецприз за воссоздание картины Репина на конкурсе «Это у нас семейное»

Команда Лукьяновых, Кораблевых, Евтеевых и Сурковых из Саратовской области стала обладателем специального приза от продюсера Павла Курьянова (Пашу) в рамках конкурса «Это у нас семейное».

Саратовские семьи приняли участие в «Арт-вызове», где нужно было воссоздать на фото известные полотна русских художников.

Саратовцы выбрали картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Самым трудным оказался поиск безлюдного песчаного берега — семьям пришлось рано утром отправиться к соседнему поселку. Участники постарались передать эмоции бурлаков: усталость и напряжение от тяжелой работы.

«У нас получилась не просто фотография, а настоящая картина! Мы сблизились и увидели друг друга по-новому. Приз от Пашу — сертификат в атмосферный ресторан — стал прекрасным поводом собраться зимой и вспомнить летнее приключение», — поделилась Людмила Евтеева.

Вместе с московской командой, воссоздавшей картину Кустодиева «На террасе», саратовцы вышли в полуфинал конкурса. Очные мероприятия пройдут в мае, финал состоится 8 июля 2026 года. Главные призы — сертификаты на улучшение жилья и семейные путешествия. Конкурс входит в нацпроект «Семья». Об этом сообщили в региональном мининформе.

Ольга Сергеева