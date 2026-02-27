В Саратове выбрали лучших в «Парламентских дебатах»

От

В Саратове на базе института Столыпина прошел региональный этап олимпиады ПФО по парламентским дебатам.

Участие приняли 8 команд из ведущих вузов и колледжей региона.

Студенты соревновались в мастерстве риторики и аргументации, обсуждая актуальные проблемы общества.

Победителем стала команда СГУ им. Чернышевского. Второе место занял медицинский университет им. Разумовского, третье — его медицинский колледж.

Олимпиада проводится под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Ольга Сергеева