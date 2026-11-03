Саратовская телебашня поздравит жителей с Днём народного единства иллюминацией

В среду 4 ноября главный символ телевещания Саратова присоединится к всероссийскому празднованию Дня народного единства.

Как сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре, в предстоящую среду архитектурная подсветка башни будет работать в особом режиме.С наступлением сумерек объект засияет огнями в цветах государственного флага — белом, синем и красном.

Помимо динамической подсветки, на медиафасаде высотки развернется поздравительная бегущая строка с надписью: «Россия — наша Родина!». Полюбоваться праздничным оформлением жители и гости города смогут вечером, с 17:30 до 22:00.

Стоит отметить, что Саратов станет частью масштабной федеральной акции. В этот же вечер праздничные огни зажгутся на телебашнях Астрахани, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Нижнего Новгорода и многих других городов России, создавая единое праздничное пространство по всей стране.