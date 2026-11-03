Володин лично помог Саратовской области внедрить сертификаты на жилье для детей-сирот

В Саратовской области 75% очереди детей-сирот обеспечили жилищными сертификатами.

С 2021 года в Саратовской области 5081 ребенок-сирота получил жилищный сертификат — это 75% от общей очереди. Регион стал одним из первых в России, внедривших такую практику.

На совещании 2 ноября министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин отметил, что для запуска меры потребовалась большая работа спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он подчеркнул: без изменения федерального законодательства решение было бы невозможно, и это оказалось непросто.С 2020 года на жилье для сирот направили 17 млрд рублей, из них 10 млрд привлечены при поддержке Володина.

Очередь сократилась до чуть более 800 человек.

С 2027 года жилье и сертификаты планируют предоставлять в год обращения; в бюджете заложено 1,7 млрд рублей плюс федеральное финансирование.