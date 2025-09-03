Саратовские аграрии начали уборку подсолнечника на площади 1,6 млн га

В пяти районах области — Воскресенском, Краснокутском, Марксовском, Новобурасском и Энгельсском — стартовала уборочная кампания подсолнечника. На сегодняшний день уже убрано 5,2 тыс. га, валовой сбор составил 5,6 тыс. тонн при урожайности 10,8 ц/га.

Благодаря благоприятным погодным условиям уборка началась на 10 дней раньше по сравнению с прошлым годом. Темпы работ значительно увеличены. Министр сельского хозяйства области Роман Ковальский выразил уверенность, что плановые показатели урожая будут достигнуты в полном объеме.

В 2025 году подсолнечником засеяно рекордных 1,6 млн га. Ожидается, что общий сбор масличной культуры сохранится на уровне прошлого года или превысит его. Уборочная кампания продлится до конца октября.