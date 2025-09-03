Сборная Саратовской области отправилась на Всероссийскую Спартакиаду трудящихся в Калугу

Команда региона, состоящая из представителей пяти организаций («Дорпрофжел» на ПЖД, ПАО «Саратовский НПЗ», ООО «СЭПО-ЗЭМ», МАОУ «Лицей Солярис», Энгельсское ОКБ «Сигнал» им. Глухарева), примет участие в финале Vlll Всероссийской Спартакиады трудящихся. Соревнования пройдут в Калуге до 7 сентября.
В программе спартакиады — 8 видов спорта:
-Волейбол и баскетбол
-Гиревой спорт и перетягивание каната
-Легкая атлетика
-Шахматы и настольный теннис
-Соревнования спортивных семей
Министерство спорта области оказывает организационную поддержку команде. Саратовские спортсмены традиционно показывают высокие результаты на всероссийских соревнованиях.