Саратовские аграрии перешагнули рубеж в 4 миллиона тонн зерна

В Саратовской области продолжается уборочная кампания.

На сегодняшний день сельхозпроизводители региона собрали уже 4 миллиона тонн зерновых. Несмотря на сложные погодные условия и другие вызовы, аграрии демонстрируют достойные результаты. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Наибольший вклад в общую копилку внесли хозяйства пяти районов. Абсолютный лидер — Калининский район с показателем 250 тысяч тонн. Чуть уступают Ершовский и Энгельсский районы, собравшие 232 и 231 тысячу тонн соответственно. В пятёрку лучших также вошли Пугачёвский район (180 тысяч тонн) и Дергачёвский район (170 тысяч тонн).

Власти региона выражают благодарность всем труженикам полей за самоотверженный труд и высокие результаты, достигнутые в непростой сельскохозяйственный сезон.

Ольга Сергеева