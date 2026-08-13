Власти Саратова держат на контроле тушение мусорной станции в Елшанке

В Ленинском районе Саратова продолжается ликвидация последствий возгорания на мусороперегрузочной станции регионального оператора.

Ежедневный контроль за ходом работ осуществляют первый заместитель главы города Максим Сиденко и глава администрации Ленинского района Артём Курочкин.

Муниципалитет оказывает помощь в организации пожаротушения с первого дня происшествия. На площадке круглосуточно задействована спецтехника, в том числе муниципальные машины, которые подвозят воду для проливки тлеющих участков. Основная задача — оперативно снизить задымление и предотвратить повторное возгорание.

Особое внимание уделяется логистике вывоза твёрдых коммунальных отходов. Поток мусоровозов перенаправлен, с региональным оператором проработано перераспределение техники и рейсов, чтобы избежать задержек и скопления мусора во дворах города. Ситуация находится на личном контроле руководства, — сообщил глава Саратова Игорь Молчанов.

Ольга Сергеева