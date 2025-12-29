Саратовские аграрии побили рекорд по сбору урожая масличных культур в 2,2 млн тонн

Аграрии Саратовской области собрали рекордный урожай подсолнечника.

По итогам 2025 года Саратовская область подтвердила статус ведущего производителя масличных культур в России. Валовой сбор подсолнечника достиг абсолютного рекорда для региона, составив 2,2 миллиона тонн.

Сельхозпроизводители установили в этом году несколько рекордов:

Урожай сахарной свеклы составил 734,8 тысячи тонн — это исторический максимум при убранных 92,4% площадей.

Производство сахара также достигло рекордных показателей.

Ожидается рекордный валовой сбор сои.

Эти результаты демонстрируют значительный рост агропромышленного потенциала Саратовской области.

Ольга Сергеева