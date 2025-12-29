В Энгельсе полиция задержала банду из пяти человек

В Энгельсе задержана группа из пяти человек, подозреваемых в серии краж.

Общий ущерб, по данным полиции, составил около 1,5 миллиона рублей.

Преступления совершались в различных ситуациях. В одном из эпизодов жертвой стал владелец BMW, познакомившийся с одним из злоумышленников. Когда мужчина заехал за новым знакомым и оставил машину на парковке, преступники разбили в ней стекло и похитили 60 тысяч рублей.

Группа также систематически грабила склады и частные домовладения. В частности, на одном из предприятий Энгельса они украли оборудования и материалы почти на миллион рублей.

Следствие установило причастность задержанных к восьми эпизодам. Возбуждено уголовное дело, ведётся работа по выявлению других преступлений. Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде ограничения свободы передвижения.

Ольга Сергеева