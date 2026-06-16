Саратовские аграрии предупредили о росте цен на урожай из-за дефицита топлива

Власти региона назвали ситуацию с дизельным топливом управляемой.

Обеспеченность сельхозпроизводителей составила всего 54% от потребности.

В ходе заседания аграрного комитета заместитель министра сельского хозяйства по развитию растениеводства Игорь Гриднев заявил, что обеспеченность дизелем для уборки урожая и вспашки земли составляет лишь 65,4 тыс. тонн. Это около половины от необходимого объема (120 тыс. тонн).

При этом закупки продолжаются, а поставки идут без перебоев. Однако депутаты раскритиковали фразу чиновника о «полностью контролируемой ситуации»: стоимость топлива выросла более чем на 20%, что увеличивает издержки производителей на 8–10%.

Фермерам приходится выкручиваться: повышение закупочных цен неизбежно, но реализовать урожай по новым ценам сложно из-за низкой покупательной способности. Как отметил депутат от КПРФ Александр Анидалов, главная цель агропроизводителя в этом сезоне — просто остаться на плаву.

Напомним, сегодня, 16 июня, Анидалов был задержан силовиками. Предположительно, — за организацию первомайского митинга без согласования с властями.

Ольга Сергеева