В Саратовской области сохраняется высокий класс пожарной опасности — жителей призывают к бдительности

С 16 по 22 июня 2026 года на территории Саратовской области действует четвертый класс пожарной опасности.

Соответствующее предупреждение распространила региональная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) со ссылкой на данные Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации метеорологов, в ближайшие дни на большей части региона ожидается аномально жаркая и сухая погода без существенных осадков. Дневные температуры будут достигать отметок +23…+28 градусов по Цельсию, а в отдельных южных районах — до +30 градусов. При таких условиях даже незначительный источник огня, будь то непотушенный окурок, искра от глушителя автомобиля или выжигание сухой травы на приусадебном участке, может привести к стремительному распространению пламени на лесные массивы, поля и населенные пункты.

Особую тревогу у спасателей вызывают территории Красноармейского, Ровенского, Энгельсского и Балаковского районов, где в прошлые годы уже фиксировались крупные природные пожары. В этих муниципалитетах усилены патрульные группы, организовано наземное и авиационное наблюдение. Главам администраций рекомендовано привести в повышенную готовность добровольные пожарные дружины и обеспечить бесперебойную работу водонапорных башен и подъездов к водоемам.

Главное управление МЧС России по Саратовской области напоминает: в условиях особого противопожарного режима категорически запрещается разведение костров в лесах, сжигание мусора и порубочных остатков на дачных участках, а также посещение лесов при введении соответствующих ограничений. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого режима предусмотрены административные штрафы: на граждан — до 15 тысяч рублей, на должностных лиц — до 30 тысяч, на юридических лиц — до 100 тысяч рублей. При обнаружении возгорания жителей просят немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.

По оценкам специалистов, текущая пожароопасная обстановка в регионе близка к показателям засушливого 2022 года, когда площадь лесных пожаров превысила среднегодовые значения в два раза. В связи с этим лесничества переведены на усиленный режим работы, а мобильные группы совершают рейды по наиболее опасным направлениям. Метеорологи прогнозируют, что ослабление жары возможно не ранее начала следующей недели, когда ожидается прохождение атмосферного фронта с кратковременными дождями.

Ольга Андреева