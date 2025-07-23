Саратовские аграрии собрали 1 млн тонн зерна

Уборочная кампания в регионе находится в самом разгаре, работы ведутся во всех районах области.

Средняя урожайность составляет 23,2 центнера с гектара, что на 20% выше уровня прошлого года.

Об этом 23 июля в своем паблике в соцсетях проинформировал губернатор Роман Бусаргин.

Лидерами по намолоту являются:

— Пугачевский район – 127 тысяч тонн;

— Энгельсский район – 107 тысяч тонн;

— Краснокутский район – 93 тысячи тонн.

— Несмотря на непростые погодные условия, наши аграрии прилагают все усилия, чтобы нарастить темпы работ и сохранить по максимуму урожай. Благодарю всех, кто трудится сейчас в полях, за слаженную работу и профессионализм, — отметил глава региона.