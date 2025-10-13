Саратовские аграрии собрали рекордные 5 млн тонн зерна

Саратовская область демонстрирует выдающиеся результаты в уборочной кампании 2025 года. На сегодняшний день аграрии региона уже собрали свыше 5 миллионов тонн зерновых, что превысило плановые показатели на текущий год.

Лидерами по валовому сбору зерна стали три района: Калининский район — 343,9 тысячи тонн, Екатериновский район — 297,2 тысячи тонн, Пугачевский район — 296,9 тысячи тонн.

Благодаря этим показателям Саратовская область занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе по валовому сбору зерна.

Алена Орешкина