В Саратовской области стартовала масштабная осенняя высадка лесов

В Саратовской области начался осенний сезон лесовосстановительных работ. Первыми к высадке деревьев приступили в Вольском, Калининском и Лысогорском районах, где уже высажено более 53 гектаров новых насаждений.

Всего в 2025 году планируется восстановить леса на площади 970 гектаров. Для этого в регионе работают 12 специализированных питомников, где выращивают саженцы сосны, ясеня, дуба и белой акации — основных пород, используемых для лесовосстановления.

На мероприятия по высадке лесов из областного бюджета выделено 30 млн рублей. Дополнительно почти 8 млн рублей направлено на модернизацию лесопожарной техники. За последние три года площадь лесов в регионе увеличилась более чем на 9,8 тысячи гектаров.

Алена Орешкина