Саратовские артисты приняли участие в проекте «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья»

Артисты из Саратова стали частью Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья».
Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в течение шести месяцев команда проекта путешествовала по самым живописным и знаковым местам Приволжского федерального округа.
Саратовские музыканты Алексей Живайкин, Али Закилов и Вера Желудкова оказались в числе тех, кто исполнил песню «Течет река Волга».
Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта «ДНК России».
Ольга Сергеева