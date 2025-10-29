Саратовские артисты приняли участие в проекте «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья»

Артисты из Саратова стали частью Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья».

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в течение шести месяцев команда проекта путешествовала по самым живописным и знаковым местам Приволжского федерального округа.

Саратовские музыканты Алексей Живайкин, Али Закилов и Вера Желудкова оказались в числе тех, кто исполнил песню «Течет река Волга».

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта «ДНК России».

