Саратовские блины накануне Масленицы оказались не самыми дешевыми в ПФО

Саратовская область не попала в список регионов Приволжского округа с самой низкой стоимостью традиционных масленичных блинов.

Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на данные проекта ЦБ РФ «Финансовая культура».

Специалисты рассчитывают так называемый «индекс блинов», учитывая цены на муку, яйца, сахар, молоко и масло. Выяснилось, что во всех регионах ПФО стоимость блюда за год снизилась.

Самая дорогая порция блинов оказалась в Пермском крае — 67 рублей, самая дешевая — в Мордовии (55 рублей). В Саратовской области цена снизилась с 63 до 61 рубля (-3,39%). Ниже показатель в Башкирии, Марий Эл, Ульяновской области, Чувашии (57 рублей), Татарстане и Оренбургской области (58 рублей).

При этом по доступности потребительской корзины в целом регион показал высокие результаты. По данным Росстата, Саратовская область заняла третье место в стране и первое в ПФО. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в декабре составила 21 922 рубля, что ниже среднероссийского показателя (25 783 рубля). Дешевле корзина только в Адыгее и Астраханской области.

Напомним, 16 февраля в России началась традиционная неделя Масленицы.

Ольга Сергеева