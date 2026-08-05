Саратовские чиновники сообщили в августе еще о нескольких погибших участниках спецоперации

Администрации Энгельсского и Марксовского районов сообщили о гибели двух военнослужащих в ходе СВО.

В Энгельсе погиб Владимир Маймуков — подробностей о его службе не раскрывается.

В Марксе при выполнении боевых задач погиб сержант Сергей Борисов. Он родился в этом городе, добровольно заключил контракт с Минобороны, служил в 30-й гвардейской мотострелковой бригаде и был награжден медалью «За отвагу».

Власти выразили соболезнования и отметили, что память о героях навсегда останется в сердцах земляков. Семьям погибших окажут необходимую поддержку.

Ольга Сергеева