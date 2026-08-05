ФАС в Саратове оштрафовала «Совкомбанк» на 300 тысяч за смс-рассылку без согласия

Саратовское УФАС оштрафовало Совкомбанк на 300 тысяч рублей за навязчивую SMS-рекламу.

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности за рассылку рекламных сообщений без согласия абонента. Поводом для разбирательства стала жалоба местного жителя, которому кредитная организация направляла SMS-спам.

В антимонопольном ведомстве напомнили, что согласно закону, отправка любой рекламы на телефон допускается исключительно с добровольного согласия гражданина. В случае с саратовцем банк такого разрешения не получал.

По итогам проверки УФАС признало действия Совкомбанка незаконными и назначило штраф в размере 300 тысяч рублей. Отметим, это не первый подобный случай в регионе: в прошлом году другая кредитная организация уже привлекалась к ответственности за SMS-рассылку с информацией о задолженности, направленную гражданке без её согласия.

Ольга Сергеева