Саратовские дзюдоистки завоевали серебро на чемпионате России

На прошедшем в Екатеринбурге чемпионате России по дзюдо саратовские спортсменки показали впечатляющий результат. В соревнованиях, которые собрали более 520 участников из 62 регионов страны, Лилия Нугаева завоевала серебряную медаль в весовой категории до 52 кг.

Важным достижением стало второе место сборной Приволжского федерального округа в командном зачете. В состав команды вошли четыре саратовские дзюдоистки: Лилия Нугаева, Влада Прохорова, Ангелина Барашкова и Зарина Курбонова.

Успех саратовских спортсменок на столь престижных соревнованиях подтвердил высокий уровень развития дзюдо в регионе и продемонстрировал качественную подготовку местных спортивных школ.

Алена Орешкина