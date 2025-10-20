283 молодые матери в области получают губернаторскую выплату на второго ребенка

В Саратовской области продолжается реализация новой меры социальной поддержки, введенной по инициативе губернатора Романа Бусаргина. С 1 января 2025 года молодые матери, родившие второго ребенка в возрасте до 25 лет, получают ежемесячную выплату в размере 8 тысяч рублей.

На начало октября эту выплату уже оформили 283 жительницы региона. Как отмечает 23-летняя Дарья из Саратова, ставшая мамой во второй раз, процедура оформления не вызвала сложностей, а выплата стала существенным подспорьем для семейного бюджета.

Для получения поддержки необходимо обратиться в МФЦ или учреждение социальной защиты в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка. Выплата назначается независимо от уровня дохода семьи и предоставляется до достижения ребенком трехлетнего возраста. Заявление требует минимального пакета документов — в основном сведения запрашиваются через межведомственное взаимодействие.

Алена Орешкина