Саратовские энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное электроснабжение

Энергетики «Россети Волга» продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада и ветра в Саратовской области. Д

ля восстановления подачи электроэнергии после бурана 13 декабря введён особый режим работы.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 95 бригад, дополнительно задействованы силы из соседних регионов. Наиболее важные объекты обеспечены резервными источниками питания. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Энергетики предупреждают о необходимости соблюдать правила безопасности: не приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и не проводить самостоятельный ремонт. О повреждениях можно сообщить по круглосуточному номеру: 8-800-220-0-220.

Ольга Сергеева