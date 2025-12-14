200 человек эвакуированы с заснеженной трассы под Саратовом

Спасатели эвакуировали 200 человек из снежных заносов в Саратовской области.

За последние сутки подразделения Службы спасения Саратовской области провели масштабную операцию по ликвидации последствий сильной метели.

На 11:00 воскресенья 14 декабря было спасено и эвакуировано 200 человек, оказавшихся в снежном плену, из них 50 детей.

Как сообщает начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин, основные усилия были сосредоточены в районах, наиболее пострадавших от стихии.

В Энгельсском районе, недалеко от свинокомплекса «Хвалынский», с помощью вездехода-болотохода вызволили 148 человек, включая 35 детей, из застрявшего транспорта. Также была пробита дорога для эвакуации беременной женщины и других водителей на трассе Саратов — Самара.

Кроме того, спасатели ликвидировали крупный затор в районе посёлка Дубки, пробили 30-километровый проезд для скорой помощи в Ровенском районе и эвакуировали медицинский персонал с пациентами из застрявшей машины скорой помощи.

Служба спасения продолжает работать в усиленном режиме во всех районах области. Для вызова экстренных служб действует единый номер 112.

Наталья Мерайеф