Саратовские гребцы взяли 4 медали на Всероссийской регате в Липецке

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Новости Саратова
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С 4 по 6 июля воспитанники саратовской СШОР по гребному спорту завоевали 2 серебра и 2 бронзы на соревнованиях с участием 200 спортсменов из 8 регионов.

Результаты:

  • Серебро :
    — Мужская четверка парная: Владислав Скародкин, Алексей Колосов, Георгий Коровкин, Александр Ермолаев;
    — Женская двойка парная: Вероника Малышева, Мария Ковалева.
  • Бронза :
    — Женская четверка парная: Екатерина Крецул, Арина Цепенкова, Виктория Сиднева, Анастасия Крецул.
  • Бронза :
    — Женская двойка парная: Анастасия Мажарова, Анастасия Говорова.