Саратовские гребцы взяли 4 медали на Всероссийской регате в Липецке

С 4 по 6 июля воспитанники саратовской СШОР по гребному спорту завоевали 2 серебра и 2 бронзы на соревнованиях с участием 200 спортсменов из 8 регионов.
Результаты:
- Серебро :
— Мужская четверка парная: Владислав Скародкин, Алексей Колосов, Георгий Коровкин, Александр Ермолаев;
— Женская двойка парная: Вероника Малышева, Мария Ковалева.
- Бронза :
— Женская четверка парная: Екатерина Крецул, Арина Цепенкова, Виктория Сиднева, Анастасия Крецул.
- Бронза :
— Женская двойка парная: Анастасия Мажарова, Анастасия Говорова.