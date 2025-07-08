Дети поздравили бойцов СВО с Днем семьи, любви и верности

В музее СВО прошел мастер-класс, во время которого дети изготовили открытки ко Дню семьи, любви и верности и написали в них теплые пожелания для бойцов специальной военной операции.

8 июля, в день праздника, открытки были переданы военнослужащим, проходящим после ранения лечение в госпитале в Саратове.

В дни летних каникул музей активно проводит просветительские мероприятия для детей младшего школьного возраста. Они могут поучаствовать в мастер-классе «Письмо солдату», во время которого ребята узнают историю фронтового «треугольника», напишут письмо участнику СВО.