Саратовские гребцы взяли четыре медали на всероссийских соревнованиях

В Ростове-на-Дону завершились всероссийские соревнования по гребному спорту «Надежды России» среди юношей и девушек до 19 лет. В турнире участвовали более 130 спортсменов из 13 регионов страны.

Саратовские спортсмены показали отличные результаты, завоевав четыре медали. Вероника Малышева взяла два золота — в соревнованиях двойки парной и четверки парной. Бронзовые награды получили Софья Тараканова (одиночка) и мужской экипаж в составе Даниила Полякова, Алексея Колосова, Георгия Коровкина и Владислава Скародкина (четверка парная).

Министерство спорта области поздравило спортсменов и их тренеров с успешным выступлением на престижных всероссийских соревнованиях.