Саратовский учитель вышел в финал всероссийского конкурса «Учитель года»

Преподаватель труда и информатики из саратовской гимназии №4 Артем Беляев представляет область в финале всероссийского конкурса «Учитель года России». Педагог, победивший в региональном этапе, вошел в число 89 финалистов, которые борются за звание лучшего учителя страны.

В первом туре конкурсантам предстоит пройти два испытания: провести открытый урок по учебному предмету и продемонстрировать профессиональные навыки в формате «Педагогического интервью». Артему Беляеву необходимо показать владение современными образовательными технологиями и умение эффективно взаимодействовать с учениками.

По итогам первых испытаний будут определены 20 лауреатов, которые продолжат борьбу во втором туре с 29 сентября. Торжественная церемония награждения победителей состоится 3 октября в Государственном Кремлевском дворце. Министерство образования области поддерживает саратовского педагога в профессиональном состязании.