Саратовские грибники находят в лесу «лекарство от алкоголизма»

Саратовские грибники продолжают радовать себя осенним урожаем.

В социальных сетях активные жители Саратовской области делятся впечатлениями от «тихой охоты». Денис Айдаров в группе «Грибы Саратовской области» опубликовал фотографию с вешенками, собранными в районе Тарлыковки, отметив: «Поехали на рыбалку, а получилось опять за грибами».

Другие участники сообщества также сообщают об успешных находках. Татьяна Антонова похвасталась урожаем шампиньонов из Пугачевского района.

Особый интерес вызвала фотография грибов, которые в комментариях окрестили «лекарством от алкоголизма». Утверждается, что якобы эти грибы способны помочь справиться с пагубной привычкой.

Пользователи активно обсуждают свойства различных грибов и делятся лучшими местами для их сбора в регионе.

Ольга Сергеева