Двухэтажное здание кафе в центре Энгельса оценили в 39 миллионов рублей

В Энгельсе Саратовской области выставлено на продажу двухэтажное здание бывшего кафе общей площадью более 400 кв. метров.

Объект 2008 года постройки расположен на земельном участке размером 5,5 соток и находится в собственности юридического лица.

По информации риелторов, помещение имеет универсальное назначение и может быть использовано под ресторан, офис, медицинскую клинику или детский центр. Предлагается вариант продажи как с существующим оборудованием для общественного питания, так и без него.

Собственник установил цену объекта в 39 миллионов рублей.

Ольга Сергеева