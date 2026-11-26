В Саратовской области продолжается грибной сезон.

Любители тихой охоты из Саратовской собирают вешенки и зимние опята в районах региона и на Кумысной поляне.

«Немного вешенок удалось найти. Кумыска. Интересный попался маленький грибок, похож на опёнок. Немного дрожалок попалось и много несъедобных трутовиков», — рассказал в паблике «Грибы Саратовской области» во «ВКонтакте» Вячеслав Гринёв.

Среди найденных экземпляров попадаются и гиганты. «Грибники, это же точно вешенка? Ну очень огромная», — написала Мария Фитисова, разместив фото с найденным грибом впечатляющих размеров.