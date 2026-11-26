На строительство моста через Волгу у Хмелевки ищут электрогазосварщиков с высокой зарплатой.

Прямой работодатель ищет электрогазосварщиков на строительство моста в Саратове. Зовут специалистов 5-го и 6-го разрядов. Согласно интернет-объявлению, трудиться нужно будет на строительстве мостового перехода через Волгу у посёлка Хмелевка. Вахты по 30 дней (11–12 часов в день) с таким же количеством выходных. Претендентам пообещали проживание в модульном общежитии со всеми удобствами, трёхразовое питание, спецодежду, компенсацию проезда и официальное трудоустройство.

Электрогазосварщику 5-го разряда готовы платить от 200 тысяч рублей за 30 дней вахты, 6-го разряда — от 220 тысяч рублей. «Строительство планируется до 2028 года, затем возможен перевод на другие объекты компании», — говорится в объявлении.

Новый мостовой переход через Волгу у села Хмелевка — часть проекта Южного обхода Саратова. Контракт на строительство заключён с АО «Бамтоннельстрой-Мост» на сумму 90,9 млрд рублей, завершить объект планируют в конце 2027 года. На пике работ на стройке будут задействованы более 3,5 тысячи специалистов и 600 единиц техники.