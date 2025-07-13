Саратовские хлеборобы собрали в июле первые 190 тысяч тонн зерна

Дан старт уборочной кампании в Саратовской области.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил о начале сельскохозяйственных работ – сейчас задействованы аграрии из 24 районов области.

Первые результаты:

Намолочено 190 тыс. тонн зерновых;

Средняя урожайность – 20,9 ц/га.

Глава региона отметил, что несмотря на холодный июнь и обильные осадки, качество зерна остаётся на высоком уровне. Параллельно аграрии приступили к сбору ранних овощей.

Напомним, что Саратовская область традиционно входит в число ключевых аграрных регионов России.