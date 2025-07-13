В Энгельсе стартовал заплыв «Покорители Волги»

Энгельс второй год подряд становится местом притяжения саратовских пловцов.

Сегодня 13 июля на городском пляже дан старт масштабному заплыву «Покорители Волги». В этом году мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором соревнований являются клуб «Maxpace» и министерство спорта Саратовской области при поддержке управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района.

— От энгельсского городского пляжа стартовали самые сильные и выносливые спортсмены на дистанции 6,5 км. Но в этом году организаторы предусмотрели дистанции для каждого, кто решил испытать свои силы в плавании на открытой воде. Уверен, глядя на участников заплыва кто-то из сегодняшних болельщиков задумается о здоровом образе жизни, кто-то попробует улучшить свои результаты в плавании, а кто-то отведет к тренеру по плаванию своего ребенка, — сообщил в своем ТГ-канале глава Энгельсского района Максим Леонов.