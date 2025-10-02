Саратовские хоккеистки участвуют в турнире «Хрустальная тиара»

В Кировской области стартовал межрегиональный хоккейный турнир среди женских команд «Хрустальная тиара». Соревнования продлятся с 30 сентября по 4 октября и собирают участниц из разных регионов Приволжского федерального округа.

Саратовскую область на престижных соревнованиях представляет сборная команда девушек под руководством тренера Сергея Горшенина. В программе турнира — не только хоккейные матчи, но и спортивный квиз, а также церемония награждения. За играми можно следить онлайн через видеотрансляции в социальных сетях.

Турнир проходит при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Алена Орешкина