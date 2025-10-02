В Саратове стартует фестиваль «Уроки Табакова» с участием звезд театра

С октября по декабрь 2025 года в Саратове пройдет IV всероссийский театральный фестиваль «Уроки Табакова», посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося актера и режиссера Олега Табакова. Основные события развернутся на сцене театра драмы имени И.А. Слонова.

В фестивале примут участие известные ученики мастера, включая Владимира Машкова, Павла Табакова, Евгения Миронова, Сергея Безрукова и Константина Хабенского. В программе — спектакли «Матросская Тишина» в постановке Машкова, «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Мироновым и «Дядя Ваня» с Безруковым. В декабре зрителей ждет литературно-музыкальный вечер в исполнении Хабенского и Юрия Башмета.

Параллельно с показами запланирована образовательная программа: мастер-классы, лекции и дискуссии о современном театре.

Алена Орешкина